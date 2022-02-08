Нынешний кризис является уникальной возможностью посмотреть на будущее Украины как члена ЕС, – Кулеба

Странам, которые смотрят на Украину через призму РоSSии, нужно прекратить это делать.

Украина требует от Европейского союза единства, решительности в вопросе применения болезненных санкций против РоSSии и амбициозности в отношении Украины.

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии.

"Нынешний кризис - это уникальный случай отбросить исторические стереотипы по поводу перспектив европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее нашей страны как члена ЕС с точки зрения того, что это отвечает интересам самого Евросоюза ", - сказал он.

По словам Кулебы, Украина понимает, что процесс расширения – это сложно, это вызывает дебаты, но сейчас решается вопрос не только будущей архитектуры европейской безопасности. Сейчас также решается, какова будет Европа в следующие десятилетия, заметил министр.

Он заявил, что странам, которые до сих пор смотрят на Украину через призму РоSSии, следует прекратить это делать.

"На Украину нужно смотреть, как на самодостаточного члена крупного европейского сообщества, в широком смысле, как на будущего члена Европейского союза, вместе с которым ЕС будет сильнее и экономически мощнее", - отметил Кулеба.