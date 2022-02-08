Нардеп Кузьминых снова не пришел на заседание в ВАКС для избрания меры пресечения

По словам адвоката, народный депутат сейчас в Житомирском апелляционном суде.

Нардеп Кузьминых снова не пришел на заседание в ВАКС для избрания меры пресечения
Фото: Facebook Сергей Кузьминых

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, разоблаченный в получении взятки, снова не пришел на заседание в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Заседание ВАКС должно было состояться вчера, однако депутат якобы забыл паспорт в Житомире. Использовать приложение "Дия" он не может, поскольку телефон у него изъят.

Сегодня депутат вообще не пришел в Высший антикоррупционный суд, где собралось десятки журналистов.

По словам адвоката, Кузьминых сейчас находится в Житомирском апелляционном суде. Он якобы хочет участвовать в заседании по видеосвязи.

Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залогу в 49,6 тысяч гривен. Это максимальный ее размер по статье злоупотребления влиянием, поскольку преступление считается не тяжелым.

Напомним, 7 февраля сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Сергея Кузьминых, разоблаченного в получении взятки.

28 января НАБУ разоблачило народного депутата Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн. По информации следствия, он получил средства при содействии в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала нардепу подозрение, а на следующий день в НАБУ заявили, что Кузьминых проигнорировал уже три повестки и не явился в правоохранительные органы. Кроме того, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило, что в настоящее время Кузьминых находится в заведении здравоохранения.

2 февраля НАБУ опубликовало видео получения нардепом Кузьминых взятки. В тот же день он направил главе партии Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письма "о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года", в которых он просит временно исключить его из фракции.

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