Порошенко ответил Путину на предложение о "политическом убежище"

Пятый президент, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал действующую украинскую власть прекратить притеснения политических оппонентов в угоду президенту РоSSии. При этом Владимиру Путину Порошенко посоветовал осознать, что в Украине не нуждаются в его "опеке".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Наша команда неоднократно заявляла, что, преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин", - написал Порошенко.

"Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем роSSийской угрозой. А Владимиру Владимировичу – наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная роSSийская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины", – добавил Порошенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в иронической форме заявил, что РоSSия готова предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко "политическое убежище". Это заявление прозвучало на фоне дела против Порошенко в Украине по подозрению в государственной измене.