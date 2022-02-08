Резников: наиболее реалистичным сценарием является попытка дестабилизации внутри Украины со стороны РФ

Министр обороны назвал вероятные сценарии.

Резников: наиболее реалистичным сценарием является попытка дестабилизации внутри Украины со стороны РФ
Фото: надано пресслужбою МОУ

Министр обороны Украины Алексей Резников наиболее реалистичным сценарием развития событий на фоне обострения ситуации на границе с РФ считает попытку дестабилизации внутри Украины. Министр подчеркнул, что в Кремле мечтают о том, что их в Украине будут встречать с цветами. Такого при откровенной масштабной агрессии не будет.

Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Захватить административные здания, воспользоваться пророSSийски, просоветски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков" - уже невозможно. А вот попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов или еще каких-то недовольных экономической политикой или чего-то такого, типа людей, недовольных политическим устройством и попытка изменить политическое устройство, политическую власть в Украине – вот такие сценарии я рассматриваю как абсолютно вероятные", – отметил министр обороны.

Министр подчеркнул, что украинцам нужно готовиться к такому сценарию, чтобы не дать дестабилизировать страну.

Резников рассказал, что недавно состоялись учения Национальной гвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая.

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