МИД напомнил Reuters, что на Донбассе не сепаратисты, а роSSийская оккупация

Британское информагентство взяло интервью у главаря боевиков Пушилина.

МИД напомнил Reuters, что на Донбассе не сепаратисты, а роSSийская оккупация
Денис Пушилін виступає на форумі «Росія – Донбас: єдність пріоритетів»
Фото: cкриншот трансляции

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на интервью главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина британскому агентству Reuters. В публикации авторитетного издания Пушилин назван лидером сепаратистов и главой "самопровозглашенной Донецкой Народной Республики".

В украинском МИДе напомнили Reuters, что "на Донбассе не сепаратисты, а роSSийская оккупационная администрация".

"Уделение внимания роSSийскому прокси создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению РоSSии к ответственности за свои преступления. Когда речь идет о европейской безопасности, ответственная журналистика играет решающую роль", – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Поддерживаемый Россией лидер сепаратистов на востоке Украины заявил в понедельник, что полномасштабная война может разразиться там в любой момент, и его силам, возможно, придется обратиться за поддержкой в Москву", – говорится в публикации Reuters.

По информации подконтрольных "ДНР" сайтов, вчера Пушилин посетил "передовые позиции" незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Главарь боевиков призвал жителей ОРДО быть готовыми "к любому развитию событий".

"Мы должны быть готовы к войне", - цитирует Пушилина издание "ДонПресс".

В воскресенье, 6 февраля, стало известно, что 11 февраля в оккупированном россиянами Донецке должна состояться встреча Пушилина с пропагандистами, на которую приглашают иностранных журналистов. Украинский военный обозреватель Александр Коваленко (в сети он известен как "Злой одессит") сообщил, что соответствующие приглашения поступают на почту западным СМИ.

"Главные темы обсуждения: геноцид граждан "Донецкой народной республики" Украиной; гибель и ранение гражданских, в том числе детей; разрушение инфраструктуры, ситуация на линии разграничения, подготовка к наступлению Украинской армии, провокации, минирование, террористические акты украинских диверсионно-разведывательных сил" , – говорится в приглашениях для западных СМИ.

По мнению Коваленко, это может свидетельствовать в пользу подготовки россиянами постановочных "доказательств", в частности, фейкового видео, о событиях в ОРДЛО как повода к эскалации боевых действий с Украиной.

Напомним, 3 февраля американские СМИ написали, что РоSSия собирается сфабриковать повод для вторжения в Украину – использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийскую территорию или русскоязычных граждан на Востоке Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США передали Украине информацию о подготовке Россией провокации по видео еще до публикации в СМИ.

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