"Главное для нас в Минских соглашениях – РоSSия должна полностью уйти с Донбасса", – Костин

Главной задачей Украины в Минских соглашениях является полный выход РоSSии с территории Донецкой и Луганской областей. После этого государство будет само устраивать там мирную жизнь.

Об этом и.о. первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин сообщил в интервью "РБК-Украина".

Он рассказал, что и на уровне ТКГ, и на уровне "нормандского формата" Украина предлагала часть времени деятельности политической рабочей группы зарезервировать для продолжения работы над теми законами, которые прямо упомянуты в Минских соглашениях и предусматривают обсуждение. Однако РоSSия не поддерживает эти предложения.

Украинская делегация апеллирует к решению Парижского саммита, политическая часть которого связана с законом об особом порядке местного самоуправления с включением туда так называемой формулы Штайнмайера.

"Мы готовы продолжать эту работу, есть соответствующая таблица, подготовленная еще предыдущим модератором политической подгруппы послом Морелем. Мы по ней шли где-то до июня 2020 года, затем работа была заблокирована. Мы говорим: давайте вернемся к этому, и хотя бы часть времени продолжим работать над законопроектами. Эта позиция отвергается, и вот это как раз свидетельствует об отсутствии конструктива, это сигнал о том, что РФ просто хочет, чтобы была поддержана ее позиция – фактически переписывание Минских соглашений, вместо того, чтобы пытаться достичь договоренности в рамках Минских соглашений, какими бы сложными они ни были", – заявил Костин.

Напомним, принятая в октябре 2019 года в рамках ТКГ "формула Штайнмайера" прописывает условия для вступления в силу закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Ее суть состоит в особом статусе для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. РоSSия при этом должна вывести своих солдат и технику из Донбасса. Подписание было одной из предпосылок встречи президентов стран Нормандской четверки, состоявшейся в Париже в декабре 2019 года.

В сентябре 2021 года еще министр по вопросам реинтеграции (сейчас – министр обороны) Алексей Резников говорил, что формула Штайнмайера не содержит угрозы суверенитету Украины, но ее имплементация не приведет к прогрессу в мирном урегулировании.