СБУ разоблачила "военкома ЛНР", руководившего принудительным призывом в ряды боевиков

Вскоре его объявят в общегосударственный розыск.

Служба безопасности Украины разоблачила военкома ЛНР, который отвечал за принудительный призыв украинцев в ряды боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

“Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого “военкомата ЛНР”. Злоумышленник обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

В 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования - так называемого "военного комиссариата ЛНР".

Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно изданных оккупантами законов ЛНР.

Мужчина обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, которые воевали против Вооруженных Сил Украины и обстреливали мирные населенные пункты Луганской области.

Злоумышленник, в частности, организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на военный учет, проводил военные сборы, причислял местных жителей к так называемому резерву народной милиции ЛНР и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами военной службы в рядах НВФ.

Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, которые уклонялись от выполнения воинской повинности перед оккупационным режимом.

В СБУ отметили, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

Правонарушителю заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время он будет объявлен в общегосударственный розыск.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали участницу агентурной сети, которая действовала в интересах террористической организации ДНР и передавала врагу данные о позициях украинских военных.