Вице-спикер парламента Эстонии выступил за запрет в стране прокремлевских телеканалов

Первый вице-спикер парламента Эстонии от Партии реформ Ханно Певкур считает, что вещание роSSийских телеканалов в стране нужно запретить. По его мнению, нет никакого рационального объяснения, почему в Эстонии свободно работают роSSийские телеканалы, сознательно распространяющие кремлевскую пропаганду.

Об этом политик написал в колонке портала национального телерадиовещания ERR.

"Абсурдно, когда свободный доступ к каналам, наполненным разжиганием вражды, оплачивает налогоплательщик, но при этом финские каналы, в советское время открывшие нам свободный мир, не входят в основной пакет кабельного телевидения", - отметил депутат Рийгикогу.

По его словам, "ни для кого не секрет, что подконтрольные Кремлю каналы, прежде всего Первый канал, RT и PBK (Первый балтийский канал, создаваемый на основе контента роSSийского Первого канала – ред.), а также многие другие, непосредственно и скрыто распространяют пропаганду роSSийской властной верхушки".

"Среди прочего, ее (пропаганду – ред.) элегантно включают в развлекательные передачи, а также незаметно - в популярные токшоу, например, "Вечер с Владимиром Соловьевым". Как правило, посыл простой: Запад и НАТО, в частности, Балтийские страны, плохие, а РоSSия хорошая. При этом не стесняются вырывать из контекста сказанное политиками и часто цитировать эстонцев, распространяющих угодные Кремлю посылы", – отметил политик.

Вице-спикер Рийгикогу убежден, что распространение пропаганды Кремля становится причиной нестабильности в Эстонии.

"Пребывание вне культурного пространства Европы бесспорно противоречит интересам Эстонии. Конечно, не каждый посыл Кремля преследует только военные интересы. Для раскола соседей, взявших курс на Запад, также подходят разговоры о "гомопропаганде" и "притеснениях соотечественников"", - считает Певкур.

Депутат напомнил, что в Эстонии много избирателей, родным языком для которых является русский, и эти люди по-прежнему предпочитают роSSийские телеканалы и информационное пространство.

"С учетом соображений безопасности и интересов Эстонии я считаю недопустимым продолжение деятельности таких телеканалов", – отметил Ханно Певкур.