Порошенко принял участие в заседании Политической ассамблеи ЕНП по ситуации с безопасностью вокруг Украины

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко принял участие в заседании Политической ассамблеи Европейской народной партии на тему ситуации безопасности вокруг Украины.

В своем выступлении Петр Порошенко представил видение стратегии укрепления международной поддержки и солидарности с Украиной при нынешних вызовах, сообщает пресс-служба " ЕС ".

Он подчеркнул, что именно в Украине сегодня решается будущее безопасности на европейском континенте, поэтому важное значение имеет мощный, хорошо скоординированный и консолидированный ответ Запада на вызовы, которые порождает роSSийская агрессия.

Лидер "Европейской Солидарности" выразил решительное осуждение непрерывной концентрации войск и наращивания вооруженного потенциала РоSSии вдоль государственной границы Украины и призвал к немедленной деэскалации со стороны роSSийской стороны как свидетельство готовности Кремля к нормализации ситуации безопасности и переводу ситуации в русло дипломатии. Также Порошенко призвал партнеров, в том числе Европейскую народную партию, усилить поддержку Украины, в том числе путем более жесткой санкционной политики против РоSSии, остановки “Северного потока-2”, предоставление Украине оборонного летального оружия, а также Плана действий по членству в НАТО и принятие политического решения о перспективе членства Украины в Европейском Союзе.

«Не недооценивайте Украину и себя. Не бойтесь Путина. Не бойтесь удивить его своим единством, солидарностью и мощной поддержкой Украины», – подчеркнул пятый Президент Украины, призвав к жесткости в противодействии агрессии Кремля, а не его умиротворению.