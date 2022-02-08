Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Песков, Пивденного, Водяного и Невельского

Враг применял только стрелковое оружие и ранил украинского бойца.

Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Песков, Пивденного, Водяного и Невельского
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В понедельник, 7 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов. Для обстрелов позиций украинской армии враг применял стрелковое оружие.

В результате вражеских действий был ранен украинский военный, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке.

Отмечается, что роSSийско-оккупационные войска дважды открывали огонь из стрелкового оружия недалеко от Песков.

Кроме того, также из стрелкового оружия враг обстреливал украинские позиции вблизи Пивденного, Водяного и Невельского.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – констатируют в штабе ООС.

По состоянию на 7:00 8 февраля, со стороны роSSийско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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