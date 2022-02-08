В ОП призвали медиков сообщать о фактах невыплаты повышенной зарплаты

Кирилл Тимошенко призвал писать ему в личные сообщения.

В ОП призвали медиков сообщать о фактах невыплаты повышенной зарплаты

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко призвал врачей и медицинских работников сообщать о фактах невыплаты повышенной зарплаты. Об этом он написал в Facebook после селекторного совещания с руководителями областей.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский инициировал повышение зарплаты медикам с этого года. "Во многих учреждениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь была начислена новая базовая заработная плата", - отметил Тимошенко.

По его словам, на центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах еще есть над чем работать. “Поступает много обращений из областей, что некоторые главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки. Это недопустимо!” – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он пообещал приобщиться к проверке ситуации в больницах по всей стране, которую уже проводит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кирилл Тимошенко обратился ко всем врачам и медицинским работникам с призывом сообщать ему о фактах невыплаты повышенной зарплаты или о принуждении перейти на неполную ставку.

“Пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручения Президента Украины. Обещаю, что ни одно обращение не останется без внимания”, - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, также координирующий программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка» сообщал, что благодаря реализации программы в Украине появилось 200 современных приемных отделений в опорных больницах с медицинской техникой и 600 полноценных сельских амбулаторий.

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