ВСУ в дни роSSийско-белорусских учений проведут тренировки с Bayraktar, Javelin и NLAW

В настоящее время проходит обучение на полигонах.

Вооруженные силы Украины параллельно с запланированными роSSийско-белорусскими учениями 10-20 февраля проведут тренировки с применением отработки возможностей ударных беспилотников Bayrаktar и противотанковых комплексов Javelin и NLAW.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет "Интерфакс-Украина".

"Украинские вооруженные силы тоже работают. И сегодня у нас также параллельно, зеркально проходят уже учения. Я назову места, где они будут проходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. Это только полигоны. Кроме того, еще отдельные участки, отдельные места, где, в частности, именно с 10 по 20 февраля будут проходить учения украинских Вооруженных сил с применением отработки возможностей и украинских Bayrаktar, и украинских Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Британии", – отметил он.

Министр добавил, что вместе с морским контингентом РФ удерживает на временно оккупированных территориях Украины и вдоль границ 140 000 своих военных. 11 из 72 батальонно-тактических групп находятся в Беларуси.

Напомним, согласно спутниковым снимкам, перед началом учений в Беларуси в трех местах вблизи украинской границы разместили ракеты, реактивные системы залпового огня и штурмовые самолеты.

Украинская разведка оценивает концентрацию роSSийских войск на учениях в Беларуси как недостаточную для широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что развертывание сил РоSSии в Беларуси является самым большим со времен Холодной войны и насчитывает около 30 000 военных.

С 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить совместные с Россией военные учения "Союзная решительность". РоSSийские военные и техника начали съезжаться туда еще в январе.

РоSSияне с белорусами, по словам Александра Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины".