Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины

Токио "серьезно обеспокоен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Нижняя палата парламента Японии во вторник, 7 февраля, приняла резолюцию, осуждающую любые попытки изменить статус-кво Украины силой. В документе подчеркнута позиция Японии относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

О принятии резолюции сообщает Kyodo News.

В резолюции Палаты представителей Японии отмечается, что Токио "серьезно обеспокоен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

"Изменение статуса-кво силой любой страной никогда не приемлемо", – говорится в документе.

Парламентарии призвали заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины посредством дипломатии. Также они обратились к правительству премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.

"Мы настоятельно призываем правительство воплотить наши надежды, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности в Украине и скорейшего достижения мира", – говорится в резолюции.