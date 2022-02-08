Порошенко снова призвал власть собрать внеочередное заседание Рады об обеспечении ВСУ

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в ходе брифинга призвал Верховную Раду срочно собрать внеочередное заседание и выделить деньги, необходимые для обеспечения ВСУ в условиях усиления роSSийской угрозы.

«Мы не нагнетаем панику, мы только требуем адекватной реакции украинских властей, адекватной подготовки страны к возможному, вероятному сценарию вторжения», – подчеркнул Порошенко.

В частности " ЕС " требует доукомплектовать все боевые бригады, а для этого необходимо обеспечить адекватное денежное довольствие.

«Денежное обеспечение в ВСУ должно составлять не менее 25 тысяч гривень, а на передовой – 50 тысяч гривень. В целом на это необходимо 21 млрд грн – отмечает лидер «Евросолидарности».

«Дополнительно к этому следует привести в соответствие, не продлить на 10 лет, как предлагают некоторые «горячие головы», а сократить срок контрактов. Отслужившие в конкретных частях ветераны должны иметь возможность вернуться, имея достойное денежное обеспечение и заключив контракт именно на особый период. Это позволит срочно восстановить численность, а также набрать необходимое количество для подразделений территориальной обороны», – говорит Порошенко.

Также он настаивает на срочном наполнении стратегических резервов. Он призвал власть немедленно обеспечить армию горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом, продовольствием, медицинским, военным обеспечением.

«Третий пункт – это финансирование Государственного оборонного заказа на закупку оружия. Это позволит честно смотреть в глаза партнерам и ответить на вопрос, почему налогоплательщики стран всего мира должны из собственных карманов финансировать усиление обороноспособности украинских вооруженных сил, а украинское государство и украинская власть финансируют преступное «Великое кражеводство», – говорит Порошенко.

"Европейская Солидарность" также призывает обеспечить софинансирование вместе с субъектами местного самоуправления процесса развертывания территориальной обороны.

«Выделите сейчас финансирование за счет средств государственного бюджета 28 миллиардов на эти программы. И за счет средств резервного фонда Кабинету Министров уже сейчас предоставить 300 миллионов для развертывания этих работ. Это нужно делать уже и сейчас», – убежден Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что, согласно последним социологическим исследованиям, большинство украинцев считают недостаточными усилия властей для обороны страны, а Зеленского – неспособным организовать защиту государства. Петр Порошенко призвал власти совместно разработать и принять необходимые решения.

Лидер партии напомнил, что уже есть подписные листы для проведения внеочередного заседания Рады.

«Я еще раз призываю представителей всех фракций, всех депутатов поставить подписи о созыве внеочередного заседания. Правительство, Министерство финансов, президента – приобщиться к этому делу. Мы готовы отозвать наш законопроект, мы готовы подать общий законопроект. Речь не идет о рейтингах или внутренней борьбе. Речь идет о защите государства», – резюмирует пятый президент.