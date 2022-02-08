ЕС и США заявили о возможности реверсной поставки газа в Украину и Молдову

Совет заявил, что "Украина нуждается в мощных, транспарентных и независимых структурах в сфере энергетики".

США и ЕС в понедельник пообещали работать над обеспечением энергетической безопасности таких стран, как Украина и Молдова, обсудили варианты возможных дополнительных поставок в Европу.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Энергетического совета ЕС-США, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Совет отметил недопустимость использования поставок энергии как рычага геополитического давления. В этой связи Совет готов усиливать энергетическую безопасность участников Восточного партнерства. Речь идет о таких странах, как Украина, Молдова", - сказано в документе.

В частности, как отмечается, для этого следует использовать "реверсные поставки газа".

"Учитывая напряженность, наблюдаемую на геополитической арене, США и ЕС обсудили вопрос об интенсификации сотрудничества в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить достаточные поставки энергии в ЕС и его соседям", - отмечается в заявлении Энергетического совета ЕС-США, распространенном Госдепом.

Совет отметил, что Украина является стратегическим партнером как для ЕС , так и для США и подчеркнул, что для суверенной Украины важна энергетическая безопасность.

"Совет снова заявил, что Украина - стратегически важная для ЕС страна с точки зрения транзита газа", - говорится в заявлении.

Совет заявил, что "Украина нуждается в мощных, транспарентных и независимых структурах в сфере энергетики".

Заседание Энергетического совета ЕС-США состоялось в понедельник в Вашингтоне. В нем приняли участие глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Напомним, в декабре операторы газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и Венгрии (FGSZ) заключили соглашение о взаимодействии для ввода гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину с 1 января 2022 года.