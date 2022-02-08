США могут отправить дополнительные силы в Европу, чтобы удерживать РоSSию от вторжения в Украину

Такое мнение озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США могут отправить дополнительные силы в Европу, чтобы удерживать РоSSию от вторжения в Украину
Фото: Kevin Dietsch

Соединенные Штаты Америки допускают отправку дополнительных сил США в страны Европы для сдерживания РоSSии от вторжения в Украину.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Пока конкретики в этом вопросе нет.

"Я просто скажу, что мы находимся в постоянном контакте с Министерством обороны, а также с нашими партнерами по НАТО по поводу их потребностей. Поэтому мне нечего пока объявить, кроме как повторить то, что было сказано на прошлой неделе, а именно, что мы оставляем двери открытыми для этой возможности", - сообщила Псаки на вопрос о возможности отправки дополнительного контингента.

Напомним, 7 февраля глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польше, если РоSSия оставит свои войска в Беларуси после завершения запланированных военных учений.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в тот же день сообщил, что РоSSия может вторгнуться в Украину "в любой день", начав конфликт, у которого будет "огромная человеческая цена".

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