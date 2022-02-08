В Киеве впервые провели сводные учения территориальной обороны столицы

Участие в них одновременно приняли 9 батальонов.

Впервые в Киеве провели учения полного состава 112 бригады территориальной обороны, участие в них одновременно приняли 9 батальонов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, учения состоялись в субботу, 5 февраля, на территории учебного центра в черте города.

Отмечается, что на десяти учебных площадках участники однодневных сборов изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, отрабатывали индивидуальные боевые навыки, тактику и помощь в условиях ведения боя, обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами.

"В случае провокаций или открытой агрессии враг встретит сопротивление на каждом перекрестке и мосту, ведь в каждом районе Киева его будут готовы встретить силы терробороны", - отметил во время учений командир 112-й отдельной бригады, подполковник Александр Павлий.

Он подчеркнул, что такие же подразделения укомплектовывают, обучают и готовят к развертыванию в других городах и областях.

По информации КГГА, помимо постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, сборы посетили около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин. Участвовали в занятиях и депутаты Киевского городского совета и сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Напомним, с 4 февраля в Украине заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны, на которой можно получить ответы на самые распространенные вопросы вступления и порядка прохождения военной службы.

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