Минфин ждет миссию МВФ "в ближайшее время"

"Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ".

Министерство финансов рассчитывает, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу в ближайшее время. Об этом в Facebook сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ ", - сказал Марченко.

Он отметил, что Кабмин ведет переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий. По его словам, сигнал об их предоставлении сам по себе сможет существенно успокоить рынки.

"В настоящее время у нас есть ограниченный доступ к рынкам внешних заимствований. Однако перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Только в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд. грн", - подчеркнул министр финансов.

Напомним, что действующая программа stand-by должна была длиться 18 месяцев, но Украина и МВФ договорились о ее продлении на полгода. Она предусматривает выделение Украине 5 млрд. долларов.

Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020-го, второй транш 700 млн долларов был согласован 22 ноября 2021 года.

Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что в 2022 году Украина получит от Международного валютного фонда 2,2 млрд долларов двумя траншами после пересмотров программы в марте и июне.