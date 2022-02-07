Украина вскоре получит партию военной помощи от Британии, – Резников

Министр обороны Украины провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом.

Украина вскоре получит партию военной помощи от Британии, – Резников
Фото: Пресслужба Міноборони

Украина вскоре получит помощь от Великобритании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Обсудили с моим коллегой и хорошим другом Украины Министром обороны, Государственным секретарем обороны Великобритании Беном Уоллесом текущую ситуацию в регионе и обменялись мнениями о возможных сценариях развития событий. Я благодарен нашим британским партнерам за последовательную поддержку, в том числе и помощь, которую Британия направляет в Украину. Кстати, уже в скором времени мы ожидаем получить такой груз", - написал Резников.

Министр обороны поблагодарил Уоллеса "за постоянный прямой контакт и за то, что его помощь будет касаться не только поставок оборонной амуниции, но и готовности коммуникаций с оборонными ведомствами других стран".

Напомним, 7 февраля глава украинского МИД заявил, что объем военной помощи Украине пересек отметку в 1,5 млрд долларов, а вес доставленного оборонительного оружия и военного оборудования превышает тысячу тонн.

4 февраля глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине первую партию военной помощи.

А 6 февраля посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины – свыше 80 тонн.

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