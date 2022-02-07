Украина вскоре получит партию военной помощи от Британии, – Резников
Министр обороны Украины провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом.
Украина вскоре получит помощь от Великобритании.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Обсудили с моим коллегой и хорошим другом Украины Министром обороны, Государственным секретарем обороны Великобритании Беном Уоллесом текущую ситуацию в регионе и обменялись мнениями о возможных сценариях развития событий. Я благодарен нашим британским партнерам за последовательную поддержку, в том числе и помощь, которую Британия направляет в Украину. Кстати, уже в скором времени мы ожидаем получить такой груз", - написал Резников.
Министр обороны поблагодарил Уоллеса "за постоянный прямой контакт и за то, что его помощь будет касаться не только поставок оборонной амуниции, но и готовности коммуникаций с оборонными ведомствами других стран".
Напомним, 7 февраля глава украинского МИД заявил, что объем военной помощи Украине пересек отметку в 1,5 млрд долларов, а вес доставленного оборонительного оружия и военного оборудования превышает тысячу тонн.
4 февраля глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине первую партию военной помощи.
А 6 февраля посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины – свыше 80 тонн.