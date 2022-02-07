Макрон: Европа находится на "критическом распутье"

Президент Франции не верит в то, что у РоSSии есть цель захватить Украину.

Макрон: Европа находится на "критическом распутье"
Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что континент находится на "критическом распутье". Об этом он сказал во время встречи в Москве с президентом РоSSии Владимиром Путиным, пишет The New York Times.

На фоне опасений по поводу наращивания Россией военных сил вокруг Украины президент РФ Владимир Путин и Макрон встретились в Кремле, сидя на расстоянии 6 метров друг от друга за длинным столом, чтобы соблюдать социальную дистанцию. В телевизионном вступительном слове президент РоSSии говорил со своим французским коллегой, используя неформальную форму обращения, и похвалил Францию за попытку решить "фундаментальные вопросы европейской безопасности".

Со своей стороны Макрон выразил надежду, что встреча начнет процесс деэскалации, добавив: "Этот диалог абсолютно необходим, как никогда, для обеспечения безопасности и стабильности европейского континента".

Как отмечает газета, в то время, когда администрация Байдена придерживается жесткой позиции по отношению к Москве, активность Германии пока находится на низком уровне, а Путин, кажется, настроен принудительно решить проблемы с безопасностью РоSSии, Макрон стал ключевым игроком в попытках Европы снизить уровень напряжения, который можно охарактеризовать как величайший кризис безопасности со времен окончания холодной войны.

В материале отмечается, что Макрон призывает к более примирительному подходу к Путину, чем Соединенные Штаты и Великобритания. В последнее время оба президента несколько раз разговаривали по телефону.

В понедельник спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает "очень содержательного и длительного разговора" во время встречи и рабочего ужина, после которого состоится совместная пресс-конференция.

"Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-либо прорывов в результате только одной встречи. Но мы знаем, и Макрон сказал Путину, что он принесет некоторые идеи, которые могут помочь деэскалации напряжения, и что он планирует поделиться этими идеями", – сказал Песков.

Французские чиновники заявили, что во время встреч с Путиным и Зеленским Макрон будет пытаться использовать Нормандский формат для поддержки Минского соглашения 2015 года, которое обеспечило прекращение огня на востоке Украины.

В интервью, опубликованном в воскресенье во французской газете Journal du Dimanche, Макрон сообщил, что не верит в то, что РоSSия стремится захватить Украину. По его мнению, речь идет о попытках "прояснить правила сожительства" с НАТО и Европейским Союзом. Макрон добавил, что РоSSия имеет право добиваться гарантий безопасности, подчеркнув, что "эффективный и длительный диалог" с Россией не приведет к "ослаблению" региональных государств, опасающихся роSSийской агрессии.

В понедельник Макрон написал в Twitter: "Давайте начнем строить ответ, полезный для РоSSии, полезный для всей нашей Европы, ответ, который поможет нам избежать войны и создать все элементы доверия, стабильности, видимости. Вместе".

Напомним, президент США Джо Байден 6 февраля провел новый телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили дипломатические и сдерживающие усилия в ответ на продление Россией наращивания военных сил на украинских границах.

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