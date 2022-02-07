Польша существенно увеличит количество разрешений для украинских автоперевозчиков, - Кубраков

Украинская сторона ждет от польских коллег документального подтверждения.

Польша существенно увеличит количество разрешений для украинских автоперевозчиков, - Кубраков

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, заместитель министра Мустафа Найєм и руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин встретились с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком и приняли участие в конференции "Европа Карпат".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"После нескольких этапов сложных переговоров нам удалось вывести транзитные проблемы, возникшие между Польшей и Украиной, на уровень Президентов двух стран. Наконец совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из длительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязывается существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", - заявил Кубраков.

В интервью LB.ua премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что «сначала правительство Украины должно заняться вопросом отношения к польским водителям в Украине, которое, мягко говоря, несправедливо. Это одна из причин, почему польские компании не используют свои транспортные лимиты в украинском направлении".

Напомним, в ноябре 2021 года в Мининфраструктуре сообщили, что Украина вынесла проблему польских разрешений на грузовые автоперевозки на уровень Еврокомиссии. Представители Украины сообщили гендиректору DG MOVE, что Польша ежегодно уменьшает количество разрешений на грузовые перевозки. Украинская сторона просила содействия в проведении трехсторонних консультаций в формате УкраинаПольшаЕС, а также либерализации транзита между Украиной и ЕС в целом.

7 октября 2021 года заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что украинские перевозчики сэкономили более 7 млн гривень на отмене платы за бронирование международных перевозок. До этого они были вынуждены платить по 50 гривень за бронирование каждой международной перевозки.

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