Кабмин утвердил порядок проведения опросов через "Дию"

Соответствующие опросы не являются голосованием, предусмотренным законом "О всеукраинском референдуме", и не являются выборами.

Кабмин утвердил порядок проведения опросов через "Дию"
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Кабинет министров утвердил порядок проведения опросов "по вопросам государственного управления в разных сферах общественной жизни" через портал "Дия" или его мобильное приложение.

Соответствующее постановление №90 от 7 февраля обнародовано на официальном портале правительства.

Согласно документу, заказывать проведение соответствующих опросов могут Министерства и другие органы центральной или местной исполнительной власти. В опросе могут участвовать пользователи "Дии" от 14 лет. Организатором опроса является технический администратор и владелец портала "Дия".

В то же время отмечается, что опрос не является голосованием, предусмотренным законом "О всеукраинском референдуме", и не является выборами, предусмотренными Избирательным кодексом Украины, а также формой публичного общественного обсуждения и/или электронных консультаций с общественностью.

Результаты опроса могут отображаться в "Дии" с согласия их инициаторов, являющихся владельцами этих результатов.

Напомним, по результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 26-29 ноября, 65,9% украинцев негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через Интернет. О положительном отношении заявили 29% опрошенных.

В ноябре во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос цифровых выборов в Украине прорабатывают с Apple и Microsoft. Глава государства отметил, что в случае проведения выборов в онлайне традиционный поход на участок не будет отменен.

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