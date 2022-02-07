В РоSSии петиция об отставке Кадырова за несколько часов собрала более 65 тысяч подписей

РоSSийский оппозиционный политик Илья Яшин в понедельник, 7 февраля, разместил петицию с требованием отправить в отставку главу Чечни Рамзана Кадырова.

Петиция обнародована на глобальной платформе петиций Change.org. На момент написание новости обращение подписали более 65,6 тыс. человек.

В петиции отмечается, что за 15 лет Кадыров превратил Чечню "в обособленное государство внутри РФ ", где не работают роSSийские законы.

"Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", – пишет Яшин.

При этом Кадыров сам признает, что не смог решить экономические проблемы Чечни.

"Очевидно, что Рамзан Кадыров не отвечает должности и не может быть государственным служащим. Мы требуем от президента РоSSии подписать указ об освобождении его от должности главы Чеченской республики", – говорится в документе.

Журналисты задали вопрос о петиции спикеру президента РФ Дмитрию Пескову. Тот заявил, что на Change.org "обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами", и в Кремле к этому обращению "относятся соответствующим образом".

Рамзан Кадыров в январе назвал "пособниками террористов" семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, правозащитника Игоря Каляпина, "Новую газету" и ее журналистку Елену Милашину, а также телеканал "Дождь". В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать головы Янгулбаевым.

В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашине называли "выражением личного мнения", а оценивать действия депутата отказались, отметив, что это функция комитета Госдумы по этике.

После угроз Кадырова ряд роSSийских СМИ призвали руководство РоSSии отреагировать на ситуацию. Милашина объявила, что временно уедет из страны.

Чеченский лидер не раз делал агрессивные заявления относительно Украины. В прошлом году он сказал, что, если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироSSийскую политику, то Украину нужно будет "присоединить" к РоSSии.

В январе этого года Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину". В Кремле посоветовали Кадырову баллотироваться в президенты, чтобы быть на его месте, и сказали, что внешнюю политику РоSSии определяет сейчас Владимир Путин.