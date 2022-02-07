Госагентство развития туризма провело церемонию подписания "Манифеста украинской кухни"

7 февраля документ торжественно подписали около трех десятков шеф-поваров Украины.

Госагентство развития туризма провело церемонию подписания "Манифеста украинской кухни"
Фото: Пресслужба ДАРТ

Государственное агентство развития туризма 7 февраля провело церемонию подписания "Манифеста украинской кухни".

Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ.

"Самые известные и уважаемые украинские шеф-повара, откликнувшись на призыв государства, провозгласили общий манифест о возрождении украинской кухни, ее популяризации в мире, поиске новых формул древних блюд и популяризации отечественного гастротуризма", - говорится на сайте ДАРТа.

Документ подписали почти три десятка шеф-поваров Украины.

«В прошлом году, благодаря нескольким пилотным проектам Министерства, было зарегистрировано 12 географических значений продуктов. Речь о гуцульской коровьей и овечьей брынзе, мелитопольской черешне и т.д. И именно производство таких уникальных региональных брендов позволяет нам заявить о себе в международном пространстве», – заявил во время мероприятия заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

"Язык пищи, с помощью которого мы показываем нешаблонную кухню Украины, хорошо понят всем без исключения. С помощью этого инструмента можно даже достигать определенных политических целей. Мы хотим показывать, что такое украинская кухня, говорить о ее туристической привлекательности, рассказывать о наших традициях», – заявила генеральный директор Директората публичной дипломатии и коммуникаций МИД Украины Ирина Боровец.

На мероприятие был приглашен основатель всемирно известной премии Best Chef Кристиан Гадау.

"Вам не нужно копировать кого-то, вы уже самобытны. Поэтому просто развивайте то, что имеете. Покажите миру свою еду», – цитирует Гадау пресс-служба ГАРТа.

Напомним, в сентябре 2021 года киевлянам предложили выбрать место для установления памятника борщу. Идея со скульптурой принадлежит шеф-повару Евгению Клопотенко.

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