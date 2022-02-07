Украина и Германия будут сотрудничать в области водородной энергетики

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в ходе встречи с немецкой коллегой 7 февраля.

Украина и Германия будут сотрудничать в области водородной энергетики
Фото: ЕРА/UPG

Украина и Германия договорились о работе над общими проектами в сфере водородной энергетики.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"Не единым "Северным потоком-2" живут страны, - отметил Кулеба. - Готовим проекты в сфере водородной энергетики, которые должны соединить наши экономики. Мы договорились о конкретных дальнейших шагах в этой сфере".

"В скором времени состоятся берлинские энергетические дни. Это также один из поводов поговорить о водородной энергетике", - добавила Бербок.

Напомним, в феврале немецкое издание Handelsblatt написало со ссылкой на источники, приближенные к администрации 46-го президента США Джозефа Байдена, что США поощряют Германию помочь Украине модернизировать газотранспортную систему и переоборудовать ее для будущей транспортировки водорода.

7 февраля глава МИД ФРГ Анналена Бербок во второй раз посетила Украину.

На совместной пресс-конференции Бербок и Кулеба анонсировали сотрудничество в сфере водородной энергетики.

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