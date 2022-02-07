В конце февраля Украину посетит немецкий посол по кибербезопасности.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

В конце февраля Украину посетит киберпосол Германии.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 7 февраля.

"Мы хотим провести комплексные киберконсультации, чтобы быть готовыми ко всем ситуациям", - отметила Бербок.

Напомним, в результате хакерской атаки в ночь с 13 на 14 января пострадало около 70 сайтов государственных и региональных органов власти.

В январе этого года СБУ заблокировала 121 кибератаку на порталы украинских властей.

4 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина не смогла стати участницей Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО, поскольку ее не поддержала одна из стран Европейского Союза, проголосовав против этого.