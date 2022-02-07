В конце февраля Украину посетит немецкий посол по кибербезопасности.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

В конце февраля Украину посетит немецкий посол по кибербезопасности.
Фото: ЕРА/UPG

В конце февраля Украину посетит киберпосол Германии.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 7 февраля.

"Мы хотим провести комплексные киберконсультации, чтобы быть готовыми ко всем ситуациям", - отметила Бербок.

Напомним, в результате хакерской атаки в ночь с 13 на 14 января пострадало около 70 сайтов государственных и региональных органов власти.

В январе этого года СБУ заблокировала 121 кибератаку на порталы украинских властей.

4 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина не смогла стати участницей Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО, поскольку ее не поддержала одна из стран Европейского Союза, проголосовав против этого.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Зеленский пообщался с главой Евросовета МишелемЗеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial TimesРоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times
Блок рекламы


Похожие новости
США поддерживают территориальные претензии Японии к РоSSии в отношении Курил, – американский посол в ТокиоСША поддерживают территориальные претензии Японии к РоSSии в отношении Курил, – американский посол в Токио
РоSSия может вторгнуться в Украину "в любой день", - советник БайденаРоSSия может вторгнуться в Украину "в любой день", - советник Байдена
Заявления РоSSии о том, что она не планирует вторжение в Украину, являются "ложными", - глава британского МИДЗаявления РоSSии о том, что она не планирует вторжение в Украину, являются "ложными", - глава британского МИД
Главы МИД четырех стран начнут сегодня визит в УкраинуГлавы МИД четырех стран начнут сегодня визит в Украину
"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины
Шольц перед поездкой в США предостерег РоSSию от вторжения в УкраинуШольц перед поездкой в США предостерег РоSSию от вторжения в Украину
В Украину прибыла восьмая партия военной помощи СШАВ Украину прибыла восьмая партия военной помощи США
Канада отправила в Украину партию военного оборудованияКанада отправила в Украину партию военного оборудования
Bloomberg по ошибке написал, что РоSSия вторглась в Украину. Затем издание извинилосьBloomberg по ошибке написал, что РоSSия вторглась в Украину. Затем издание извинилось
Резников: концентрация роSSийских войск в Беларуси недостаточна для наступленияРезников: концентрация роSSийских войск в Беларуси недостаточна для наступления
Последние новости
Подгружаем последние новости