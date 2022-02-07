НАТО может усилить присутствие в Балтии и Польше, если РФ оставит войска в Беларуси

С 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить совместные с Россией военные учения "Союзная решимость".

НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польше , если РоSSия оставит свои войска в Беларуси после завершения запланированных военных учений.

Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, пишет Reuters.

"Там, где мы имеем войска постоянно, в разных странах – дебаты об этом являются результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем это. В будущем это может измениться в зависимости от развития событий. Конечно, это очень зависит от того, останутся ли роSSийские войска в Беларуси", – цитирует Бауэра агентство УНИАН.

Глава военного комитета НАТО также отметил, что истинные намерения РоSSии по вторжению в Украину пока не известны.

"Если вы посмотрите на наращивание войск, РоSSия действительно может иметь достаточно сил для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Сделают ли они это, имеют ли они истинные намерения или нет, мы не знаем", – сказал Бауэр.

Он напомнил, что последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержания военного наступления.

"Если действительно рассматривается возможность вторжения, действительно нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, все больше собирается вдоль роSSийско-украинской и украинско-белорусской границ. Это само по себе очень тревожно", – сказал нидерландский адмирал.

Как известно, с 10 по 20 февраля в Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения "Союзная решимость". РоSSийские военные и техника начали прибывать туда еще в январе.

РоSSияне с белорусами, по словам Александра Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины". Территория учений – юг Беларуси, то есть рядом с украинской границей, а также запад Беларуси – около Польши и Литвы, которые являются членами НАТО. Количество военных, которые будут задействованы, пока неизвестно.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации на сегодня продолжает оцениваться как низкая.