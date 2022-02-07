На Донбассе ранен украинский военный

Оккупанты трижды с начала суток обстреляли позиции ВСУ.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В понедельник, 7 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов. В результате вражеских действий получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что русско-оккупационные войска дважды открывали огонь из стрелкового оружия недалеко от Песков.

Кроме того, также из стрелкового оружия враг обстреливал украинские позиции вблизи Южного.

В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 февраля, роSSийские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах украинской армии не было.

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