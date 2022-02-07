Министр юстиции, Омбудсмен и депутаты проверили Божковскую колонию, где находятся заключенные Бердянской "Зоны-77"

Делегация ознакомилась с условиями содержания и коммунально-бытового обеспечения осужденных.

Министр юстиции, Омбудсмен и депутаты проверили Божковскую колонию, где находятся заключенные Бердянской "Зоны-77"
Фото: Пресс-служба Министерства юстиции

Министр юстиции Украины Денис Малюська, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, члены Комитета Верховной Рады Украины по правам человека посетили Божковскую исправительную колонию (№16) в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Делегация ознакомилась с условиями содержания и коммунально-бытового обеспечения осужденных.

"Был совершен обход столовой учреждения, отделений социально-психологической службы, участка карантина, диагностики и распределения и промышленной зоны. Во время визита глава ведомства общался с осужденными, содержащимися в учреждении", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

Как сообщил один из членов Делегации Дмитрий Лубинец, в Божковской колонии наказания отбывают заключенные, "переведенные из печально известной Бердянской колонии 77, которая наконец ликвидирована".

Напомним, 11 марта 2019 года следователи ГБР начали досудебное расследование по заявлениям представителей общественной организации "Альянс украинского единства" о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.

Фото: Пресс-служба Министерства юстиции

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 12 ноября 2021 года сообщила, что в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, от ножевых ранений скончался 37-летний гражданин Украины Руслан Макарец.

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