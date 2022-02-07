Четверо неизвестных избили советника генпрокурора Адеишвили

49-летний соратник Саакашвили госпитализирован.

Четверо неизвестных избили советника генпрокурора Адеишвили
Зураб Адеїшвілі
Фото: вікіпедія

В Киеве неизвестные избили помощника генерального прокурора Украины Зураба Адеишвили. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего сегодня, 7 февраля, инцидента на улице Тверской Тупик.

Информацию о мужчине, которого избили неизвестные, правоохранители получили от медиков, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно установлено, что к потерпевшему – помощнику Генпрокурора – на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали", – рассказали в полиции.

Происшествие было зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Правоохранители устанавливают нападающих.

По данным издания "Обозреватєль",речь идет о Зурабе Адеишвили. По информации собеседников издания, Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли агрессивные неизвестные люди. Они спросили его имя и фамилию. Убедившись, что это он, банда с возгласами "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.

Зураб Адеишвили занимал должность министра юстиции Грузии во время правления президента Михаила Саакашвили, был его ближайшим соратником. В 2004 году был назначен Генеральным прокурором. После того как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден уехать за пределы Грузии вместе с большинством членов его команды.

В настоящее время Адеишвили работает на общественных началах в Офисе генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Правительство Грузии неоднократно заявляло в Киев об экстрадиции Адеишвили, но Украина отказалась его выдавать.

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