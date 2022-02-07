Глава МИД Германии подтвердила готовность ко всесторонней работе в ”нормандском формате"

Бербок и Кулеба обсудили вопросы роSSийско-украинской войны, водородной энергетики, Крыма и европейской перспективы Украины.

Глава МИД Германии подтвердила готовность ко всесторонней работе в ”нормандском формате"
Фото: Скріншот відео

Министры иностранных дел Германии и Украины 7 февраля дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Киеве.

Среди вопросов, которые обсудили Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба, - роSSийско-украинская война, поставка оружия, встреча "нормандской четверки" на уровне советников, водородная энергетика и сотрудничество обоих государств в этой сфере, дальнейшая евроинтеграция Украины, саммит "Крымской платформи" и участие в нем немецкой делегации, сотрудничество в киберпространстве и т.д.

"Мы находимся на стороне Украины, - отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. - Будем работать в нормандском формате со всеми имеющимися у нас средствами. Завтра я отправлюсь к линии разграничения, чтобы поговорить с людьми на местах, увидеть гуманитарную ситуацию".

"Я доволен диалогом. Мы сосредоточены на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса,- заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. - Мы не стремимся к силовому урегулированию конфликта".

На вопрос журналистов, договорились ли стороны о поставках оружия, Кулеба ответил: "Скажу дипломатично: сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать, но о том, что Германия может сделать и намерена сделать в поддержку Украины. Это был откровенный разговор. У нас здесь позиции отличные. Наша задача заключается не в том, чтобы ссориться, а искать точки соприкосновения и решения. Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения и проект решения. Будем ждать шаг немецкого правительства".

Напомним, сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала этого года посетила Киев. Первая дипломатическая встреча прошла 17 января.

В настоящее время взаимодействие Украины и Германии имеет некоторые сложности. Прежде всего потому, что ФРГ запретила передачу Украине вооружения. Германия пообещала прислать шлемы для военных и мобильный госпиталь.

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