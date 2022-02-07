Представители Могилянки встретились с Венедиктовой

В академии настаивают на наказании заказчиков и организаторов нападения на избирательный участок.

Сегодня, 7 февраля, и.о. президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" Денис Азаров, глава избирательного комитета Владимир Венгер и член студенческой забастовочного комитета Максим Бондарь встретились с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Представители Могилянки проинформировали главу Офиса генпрокурора о ходе выборов в академии, обстоятельствах нападения на избирательный участок и открытия соответствующего уголовного производства, сообщает пресс-служба вуза.

Денис Азаров передал генпрокурору официальное обращение по поводу расследования уголовного производства, открытого по факту нападения на участок во время второго тура выборов президента НаУКМА.

Напомним, на выборах 2022 года одержал победу бывший министр образования Сергей Квит, набравший 52,80% голосов.

Выборы пытались сорвать. Камеры зафиксировали, как неизвестные люди в черном украли один из ящиков с бюлетенями и влили зеленую жидкость. Впоследствии ящик вернули. Несмотря на это, избирательная комиссия единогласно признала выборы состоявшимися.

По факту нападения на избирательный участок было открыто уголовное производство.

2 февраля Минобразования объявило повторный конкурс на должность президента НаУКМА. Выборы должны были состояться 27 апреля. Такое решение объяснялось тем, что по результатам заседания экспертно-кадровой комиссии министерства установлены нарушения законодательства и устава университета в процессе проведения выборов Киево-Могилянской академии. Однако после совещания с участием чиновников, народных депутатов и представителей вуза этот приказ был отменен.

4 февраля студенты Могилянки пришли под Кабмин с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета. К акции присоединились студенты вузов по всей стране.