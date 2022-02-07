Кулеба и Бербок дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Киеве

Стороны обсудили вопросы роSSийско-украинской войны, водородной энергетики, Крыма и европейской перспективы Украины.

Кулеба и Бербок дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Киеве
Фото: Скріншот відео

Министры иностранных дел Германии и Украины 7 февраля дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Киеве.

Среди вопросов, которые обсудили Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба, - роSSийско-украинская война, поставка оружия, встреча "нормандской четверки" на уровне советников, водородная энергетика и сотрудничество обоих государств в этой сфере, дальнейшая евроинтеграция Украины, саммит "Крымской платформи" и участие в нем немецкой делегации, сотрудничество в киберпространстве и т.д.

"Мы находимся на стороне Украины, - отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. - Будем работать в нормандском формате со всеми имеющимися у нас средствами. Завтра я отправлюсь к линии разграничения, чтобы поговорить с людьми на местах, увидеть гуманитарную ситуацию".

"Я доволен диалогом. Мы сосредоточены на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса,- заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. - Мы не стремимся к силовому урегулированию конфликта".

На вопрос журналистов, договорились ли стороны о поставках оружия, Кулеба ответил: "Скажу дипломатично: сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать, но о том, что Германия может сделать и намерена сделать в поддержку Украины. Это был откровенный разговор. У нас здесь позиции отличные. Наша задача заключается не в том, чтобы ссориться, а искать точки соприкосновения и решения. Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения и проект решения. Будем ждать шаг немецкого правительства".

Напомним, сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала этого года посетила Киев. Первая дипломатическая встреча прошла 17 января.

В настоящее время взаимодействие Украины и Германии имеет некоторые сложности. Прежде всего потому, что ФРГ запретила передачу Украине вооружения. Германия пообещала прислать шлемы для военных и мобильный госпиталь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Зеленский пообщался с главой Евросовета МишелемЗеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial TimesРоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба будет говорить с главой немецкого МИД о поставках оружияКулеба будет говорить с главой немецкого МИД о поставках оружия
Объем помощи Украине пересек отметку в 1,5 млрд долларов, – Кулеба
Это враг должен нас бояться, а не мы его - КулебаЭто враг должен нас бояться, а не мы его - Кулеба
В Киеве задержан мужчина, который бросил молоток в окно РадыВ Киеве задержан мужчина, который бросил молоток в окно Рады
Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии РоSSииКулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии РоSSии
"Стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Этот раунд РоSSия проиграла", – Кулеба"Стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Этот раунд РоSSия проиграла", – Кулеба
В Киеве для строительства Президентского университета начали разрушать павильон на ВДНХ, где проводили "Кураж"В Киеве для строительства Президентского университета начали разрушать павильон на ВДНХ, где проводили "Кураж"
В Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против МураеваВ Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против Мураева
Зеленский надеется на скорую договоренность о дате встречи лидеров "нормандской четверки"Зеленский надеется на скорую договоренность о дате встречи лидеров "нормандской четверки"
У Зеленского приветствуют, что в Кремле заговорили о возможности встречи с ПутинымУ Зеленского приветствуют, что в Кремле заговорили о возможности встречи с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости