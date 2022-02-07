Президент Польши отметил Мустафу Джемилева высокой государственной наградой
Награды получили еще три представителя крымскотатарского народа.
Президент Республики Польша Анджей Дуда наградил четырех представителей крымско-татарского народа высокими государственными наградами.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Польше со ссылкой на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
"Анджей Дуда своим Указом от 3 декабря 2021 года №524/2021 "за выдающиеся заслуги в развитии польско-украинского сотрудничества, борьбу за права национальных меньшинств и поддержку движений за независимость в Восточной и Центральной Европе", - говорится в сообщении пресс-службы, - наградил высокими государственными наградами Польши:
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Большим крестом ордена «За заслуги перед Республикой Польша – национального лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева,
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Командорским крестом ордена «За заслуги перед Республикой Польша» - заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова
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Офицерским крестом ордена«За заслуги перед Республикой Польша»:
члена Меджлиса крымскотатарского народа, редактора газеты «Авдет» Шевкета Кайбуллаева, ветерана крымскотатарского национального движения, политзаключенного времен СССР Синавера Кадырова”.
Напомним, 3 февраля стало известно, что Польша выдвинула Мустафу Джемилева номинантом на соискание Нобелевской премии мира.
13 ноября Джемилеву исполнилось 78 лет. С днем рождения его поздравил Президент Украины.