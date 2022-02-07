Президент Польши отметил Мустафу Джемилева высокой государственной наградой

Награды получили еще три представителя крымскотатарского народа.

Президент Республики Польша Анджей Дуда наградил четырех представителей крымско-татарского народа высокими государственными наградами.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Польше со ссылкой на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

"Анджей Дуда своим Указом от 3 декабря 2021 года №524/2021 "за выдающиеся заслуги в развитии польско-украинского сотрудничества, борьбу за права национальных меньшинств и поддержку движений за независимость в Восточной и Центральной Европе", - говорится в сообщении пресс-службы, - наградил высокими государственными наградами Польши :

Большим крестом ордена «За заслуги перед Республикой Польша – национального лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева,

Командорским крестом ордена «За заслуги перед Республикой Польша » - заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова

Офицерским крестом ордена«За заслуги перед Республикой Польша »:

члена Меджлиса крымскотатарского народа, редактора газеты «Авдет» Шевкета Кайбуллаева, ветерана крымскотатарского национального движения, политзаключенного времен СССР Синавера Кадырова”.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Польша выдвинула Мустафу Джемилева номинантом на соискание Нобелевской премии мира.

13 ноября Джемилеву исполнилось 78 лет. С днем рождения его поздравил Президент Украины.