Германия подтвердила намерение передать Украине 5 тысяч шлемов, - Резников

Германия официально подтвердила, что передаст Украине 5 тысяч шлемов.

Об этом на своей странице Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 шлемов, о которых сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Хочу поблагодарить близкого друга Украины Анци Фельдгузен за ее работу!" – написал Резников.

An official letter was received about ?? intention to hand 5,000 helmets to ?? announced by ??DefMin Christine Lambrecht.I’d like to thank a close friend of ?? @AnkaFeldhusen for her work!Hope for positive decision of other requests from ??&unblocking the procurement through NSPA pic.twitter.com/hu5oiZizKJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022

Министр также выразил надежду на положительное решение других запросов из Украины и разблокирование закупок через NSPA (Агентства НАТО по поддержке и поставке в области оборонных расходов).

Напомним, объем военной помощи Украине превысил 1,5 миллиарда долларов. Об этом 7 февраля на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с американским президентом Джо Байденом 7 февраля обсудит позицию своего государства по предоставлению Украине оружия.

Ранее страна заблокировала поставки Украине летального вооружения из Эстонии, что было произведено в Германии. Власти отмечают, что не поставляли и не будут поставлять вооружение в кризисные регионы, чтобы предотвратить возможную эскалацию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставить оружие.