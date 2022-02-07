Германия подтвердила намерение передать Украине 5 тысяч шлемов, - Резников

Украина получила от Германии соответствующее официальное письмо.

Германия подтвердила намерение передать Украине 5 тысяч шлемов, - Резников
Фото: предоставлен пресс-службой МОУ

Германия официально подтвердила, что передаст Украине 5 тысяч шлемов.

Об этом на своей странице Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 шлемов, о которых сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Хочу поблагодарить близкого друга Украины Анци Фельдгузен за ее работу!" – написал Резников.

An official letter was received about ?? intention to hand 5,000 helmets to ?? announced by ??DefMin Christine Lambrecht.I’d like to thank a close friend of ?? @AnkaFeldhusen for her work!Hope for positive decision of other requests from ??&unblocking the procurement through NSPA pic.twitter.com/hu5oiZizKJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2022

Министр также выразил надежду на положительное решение других запросов из Украины и разблокирование закупок через NSPA (Агентства НАТО по поддержке и поставке в области оборонных расходов).

Напомним, объем военной помощи Украине превысил 1,5 миллиарда долларов. Об этом 7 февраля на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с американским президентом Джо Байденом 7 февраля обсудит позицию своего государства по предоставлению Украине оружия.

Ранее страна заблокировала поставки Украине летального вооружения из Эстонии, что было произведено в Германии. Власти отмечают, что не поставляли и не будут поставлять вооружение в кризисные регионы, чтобы предотвратить возможную эскалацию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставить оружие.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Зеленский пообщался с главой Евросовета МишелемЗеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial TimesРоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times
Блок рекламы


Похожие новости
Объем помощи Украине пересек отметку в 1,5 млрд долларов, – Кулеба
В Украине заработала "горячая линия" территориальной обороныВ Украине заработала "горячая линия" территориальной обороны
Эстония изучает возможности предоставления Украине дополнительной военной помощиЭстония изучает возможности предоставления Украине дополнительной военной помощи
Резников: концентрация роSSийских войск в Беларуси недостаточна для наступленияРезников: концентрация роSSийских войск в Беларуси недостаточна для наступления
Получит ли Украина эстонские гаубицы, будут решать Германия и ФинляндияПолучит ли Украина эстонские гаубицы, будут решать Германия и Финляндия
"Бухарестская девятка" предоставит Украине оборонную помощь"Бухарестская девятка" предоставит Украине оборонную помощь
Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"
На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана, - РезниковНа местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана, - Резников
Резников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФРезников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФ
МИД получил запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в УкраинеМИД получил запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости