На побережье в Ливии нашли более 300 упаковок гашиша с изображением Путина

Ранее в другом месте на берег вынесло партию наркотиков с изображением наркобарона Пабло Эскобара.

В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом роSSийского президента Владимира Путина. Их на побережье в субботу, 5 февраля, обнаружил местный житель.

Как сообщает The Libya Observer, на берегу моря было найдено 323 брикета гашиша с изображением Путина.

На фото на упаковках Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Фото: libyaobserver.ly

Сообщается, что несколькими днями ранее местные жители на берегах городов Талмита и Бутраба на востоке Ливии нашли партию наркотиков, обтянутую пленкой с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Вероятно, упаковки с наркотиками на берегу моря - остатки контрабандной партии, которую пытались утопить.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Зеленский пообщался с главой Евросовета МишелемЗеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial TimesРоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times
Блок рекламы


Похожие новости
"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины"Более 80 тонн солидарности": посольство США сообщило о новой партии оружия для Украины
Южная Корея начнёт следить за передвижениями наиболее ценных инженеровЮжная Корея начнёт следить за передвижениями наиболее ценных инженеров
"Вторжение возможно, но каковы намерения Путина?", – Волкер"Вторжение возможно, но каковы намерения Путина?", – Волкер
Радуцкий не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недельРадуцкий не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"
Олимпиада не помешает планам Путина в отношении Украины, - БлинкенОлимпиада не помешает планам Путина в отношении Украины, - Блинкен
Кулеба призвал Германию прекратить поощрять Путина к новому нападению на УкраинуКулеба призвал Германию прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину
У Навального опубликовали реальные фотографии "дворца Путина"У Навального опубликовали реальные фотографии "дворца Путина"
Резников призвал Запад ввести санкции в отношении окружения ПутинаРезников призвал Запад ввести санкции в отношении окружения Путина
В Луганской области нашли мертвым 23-летнего военногоВ Луганской области нашли мертвым 23-летнего военного
Последние новости
Подгружаем последние новости