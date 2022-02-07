Ранее в другом месте на берег вынесло партию наркотиков с изображением наркобарона Пабло Эскобара.

В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом роSSийского президента Владимира Путина. Их на побережье в субботу, 5 февраля, обнаружил местный житель.

Как сообщает The Libya Observer, на берегу моря было найдено 323 брикета гашиша с изображением Путина.

На фото на упаковках Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Фото: libyaobserver.ly

Сообщается, что несколькими днями ранее местные жители на берегах городов Талмита и Бутраба на востоке Ливии нашли партию наркотиков, обтянутую пленкой с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Вероятно, упаковки с наркотиками на берегу моря - остатки контрабандной партии, которую пытались утопить.