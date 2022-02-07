"Мы признаем японский суверенитет на четырех спорных островах с начала 1950-х годов".

США поддерживают территориальные претензии Японии к РоSSии по поводу владения четырьмя островами Южных Курил.

Об этом заявил американский посол в Токио Рам Эммануэль, пишет РБК.

“Я хочу высказаться категорически понятно: Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий. Мы признаем японский суверенитет на четырех спорных островах с начала 1950-х годов", – сказал посол.

После чего он напомнил о "присоединении" Крыма к РоSSии, актуальной ситуации на украинской границе и сообщил, что встретился с послом Украины.

Напомним, в декабре 2020 года Государственный департамент Соединенных Штатов Америки признал людей, родившихся на территории четырех островов Южных Курил, гражданами Японии.

РоSSия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора о Курильских островах. Япония претендует на южную часть Курильского архипелага (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи), перешедшую под контроль СССР в 1945 году, и исключает предложения заключить мирный договор без предварительных условий. РоSSия настаивает на своем суверенитете над этими территориями.

В ноябре 2018 года после встречи японского премьера Синдзо Абе и роSSийского президента Владимира Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации по поводу островов 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии два острова – Хабомаи и Шикотан – после подписания мирного договора.

В январе 2019 г. в Москве состоялся очередной раунд переговоров между президентом РоSSии Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После переговоров Кремль заявил, что "пока не фиксирует каких-либо изменений в позиции Японии".