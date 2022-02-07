В "Киевводоканал" снова пришли с обысками по делу о хищениях "в особо крупных размерах"

На складах ищут оборудование, на закупку которого были потрачены средства.

В "Киевводоканал" снова пришли с обысками по делу о хищениях "в особо крупных размерах"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура совместно с Нацполицией пришли с обысками в "Киевводоканал". Следственные действия проводятся в пределах уголовного производства о завладении средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между ЧАО "Киевводоканал" и частной компанией был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

"При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами ЧАО «Киевводоканал» в особо крупных размерах", – сказано в сообщении.

В понедельник, 7 февраля, в рамках уголовного производства в складских помещениях "Киевводоканала" "проводятся осмотры с целью установления фактического местонахождения оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений". Ранее прокуратура совместно с Нацполицией провела обыски подрядной организации.

Напомним, обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленых насаждений Святошинского района столицы и подрядных организациях правоохранители проводили в начале октября.

Тогда в прокуратуре сообщали, что на закупки оборудования разворовали 10 млн гривен.



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