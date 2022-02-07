Центр противодействия дезинформации СНБО рассказал об основных фейках Кремля на прошлой неделе

Прогнозируется продолжение проведения дезинформационных и манипулятивных кампаний со стороны РоSSии.

Дезинформационный контент в течение прошлой недели был направлен на дискредитацию ВСУ и Украины в целом на мировой арене.

Об этом говорится в отчете Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Нагнетание, информационные манипуляции и распространение откровенных фейков по поводу угрозы войны неотъемлемо сопровождают информационную политику Кремля по запугиванию как собственного народа, так и украинцев", - отметили в Центре.

Главными нарративами дезинформации, которые распространялись с 28 января по 3 февраля, было то, что "РоSSия может создать бесполетную зону над Украиной" и "заявление Беларуси о нарушении границы украинским беспилотником".

"Главной целью дезинформационной кампании являются попытки подрыва обороноспособности Украины путем снижения общего морального уровня украинского общества и нагнетания панических настроений среди населения, а также подрыва боевого духа Вооруженных сил Украины через публикацию негативного контента о доминирующей позиции войск РоSSийской Федерации", - говорится в отчете.

В Центре подчеркнули, что в целом прогнозируется продолжение проведения дезинформационных и манипулятивных кампаний по дискредитации деятельности Украины и ее западных партнеров по деэскалации ситуации на украинско-роSSийской и украинско-белорусской границах.

Напомним, 3 февраля Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима для вручения ноты протеста. Ему "был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси". В МИДе утверждают, что украинский беспилотник 24 января незаконно пересек госграницу, был зафиксирован и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил страны.

В МИД Украины заявили, что сообщения о якобы нарушении воздушного пространства – это очередная провокация властей Беларуси, а "на замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники"". В министерстве также отметили, что Украина не использовала БПЛА.

Издание The Insider написало, что украинский беспилотник, из-за которого вызвали посла в Беларуси, оказался роSSийским.

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