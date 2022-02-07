Вызванный в ГБР патрульный рассказал детали допроса по аварии с Трухиным

Повесток о новых вызовах на допросы пока не вручали.

Патрульный полицейский Сергей Петрик, прибывший по вызову на место августовской аварии с участием народного депутата "Слуги народа" Александра Трухина, рассказал детали допроса в Государственном бюро расследований.

Он и его адвокат в комментарии УП отметили, что вопросы следователей касались исключительно уголовного производства и установления обстоятельств дела. Повестки о новых вызовах на допросы пока не вручали.

Петрик также рассказал детали о том, что происходило после аварии.

"Где-то около 6 часов вечера (покинул место ДТП – ред.). Когда понял, что все обстоятельства данной ситуации… на месте находятся (выяснены – ред.) все свидетели, все люди, причастные к ситуации, были установлены, я уехал на базу… По инструкции сдал свою камеру в ИТ-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно», – сообщил сам патрульный.

Он отметил, что был на допросе в ГБР до того, как дал комментарий журналистам. Петрик сказал, что руководство не оказывает на него давления и не угрожает. Патрульный говорит, что работает в обычном режиме, но имеет определенный дискомфорт из-за огласки ситуации.

Трухин, по словам Петрика, не пытался с ним связаться.

Состояние депутата в момент аварии Петя комментировать отказалось, мол, четко о чем-то могут говорить драгер или результаты анализов из лаборатории, а без них говорить что-то невозможно, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта".

Напомним, авария произошла еще пять месяцев назад. Трухин продолжал быть членом партии, фракции и заместителем главы бюджетного комитета.

На той неделе журналисты УП опубликовали видео полиции на месте ДТП, на котором зафиксирован намек Трухина на вознаграждение правоохранителям, если он "тихо уйдет в лес". После этого Арахамия призвал нардепа добровольно выйти из состава фракции, генпрокурор зарегистрировала уголовное производство по факту предложения предоставления неправомерного вознаграждения, а глава партии СН Елена Шуляк распорядилась исключить депутата из ее состава.

Трухина также хотят исключить из фракции "Слуги народа", а в Раде провести внеочередное заседание для заслушивания руководства МВД , ГБР и Офиса генпрокурора по расследованию этого дела и других производств, в которых фигурируют нардепы. По данным источников LB.ua, заседание может состояться 14 февраля после согласительного совета.

В сюжете УП фигурировал патрульный, находившийся на месте аварии – Сергей Петрик. После выпуска ролика его позвали в ГБР на допрос. Следователи также заявили, что исследовали уличные камеры наблюдения, и на них зафиксировано, что на участке от Полтавы до Борисполя за рулем автомобиля с Трухиным был другой человек. Кто руководил в момент аварии, пытаются выяснить, ведь на той части дороги камер фиксации не было.