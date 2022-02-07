Португалия упростила въезд в страну

С 7 февраля Португалия упрощает въезд в страну.

Об этом говорится в Телеграм-канале Госпогранслужбы.

Теперь не нужно предъявлять негативный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов, отметили пограничники.

Напомним, 21 февраля Австралия открывает границы для лиц, получивших полный курс вакцинации и имеющих соответствующие подтверждающие документы. Страна закрыла свою границу еще в марте 2020 года.

Невакцинированным туристам, чтобы посетить страну, придется подавать заявление, а по приезду – пройти карантин в отеле.

В начале февраля Европейская комиссия предложила продлить действие системы цифровых COVID-сертификатов на год до 30 июня 2023 года.