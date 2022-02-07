СБУ задержала агентку РоSSии, которая передавала врагу данные о позициях украинских военных

Жительницу Донбасса завербовал в конце 2020 года знакомый, перешедший на сторону боевиков.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали участницу агентурной сети, которая действовала в интересах террористической организации "ДНР" и передавала врагу данные о позициях украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Курировал деятельность агентов кадровый работник спецслужбы “МГБ "ДНР” самопровозглашенной республики.

“Оперативники СБУ установили, что жительница Волновахского района была завербована в конце 2020 года знакомым, перешедшим на сторону боевиков. Женщина согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и материальной оплаты», – говорится в сообщении.

Куратором агентки стал заместитель начальника отдела "контрразведки" боевиков, которые напрямую подконтрольны роSSийским спецслужбам. "Он является предателем, бывшим сотрудником одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство", - добавили в СБУ .

Женщина получила задание собирать сведения о местах дислокации подразделений одной из отдельных механизированных бригад ВС Украины в районе линии разграничения вблизи села Гранитное. Имея образование топографа горной промышленности, злоумышленница профессионально отражала позиции украинских военных на картах-схемах местности.

Информацию она передавала куратору по электронным каналам связи. Данные по вооружению и военной технике ВСУ, которые она передавала, представляют угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Контрразведчики задержали агента на пункте пропуска «Новотроицкое». Она ехала к куратору по новым инструкциям и деньгам, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту.

Во время личного осмотра, обысков мест проживания злоумышленницы и тайника в нежилом помещении правоохранители изъяли мобильные телефоны и ноутбук с поличным и карты-схемы позиций украинских военных.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Продолжается досудебное следствие по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников агентурной сети.

Напомним, в январе в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила дежурного агента РоSSийской Федерации. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ "ДНР", которое контролируется роSSийскими спецслужбами.