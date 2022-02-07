Умер бывший глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч, поддержавший оккупацию полуострова

83-летний крымский политик умер в одной из московских клиник от последствий COVID-19.

Умер бывший глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч, поддержавший оккупацию полуострова
Фото: ukraineinfo.net

Бывший глава Верховной Рады Автономной Республики Крым, экс-депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов Борис Дейч скончался на 84-й году жизни.

Об этом утром 7 февраля сообщил глава общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин и ряд крымских СМИ, передают "Крым.Реалии".

По информации издания "Аргументы недели – Крым", Дейч скончался утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. Сообщается, что Дейч был привит и сделал ревакцинацию.

Борис Дейч был украинским политиком, народным депутатом Украины V, VI, VII созывов (2006-2014), до этого – главой Верховной Рады АРК (2002-2006, первый заместитель с 1998 года). Дейч являлся членом Партии регионов с 2001 года, членом политсовета партии. Награжден званием Герой Украины (2013).

После аннексии Крыма Борис Дейч, избранный в парламент Украины в 2012 году по одному из мажоритарных округов в Крыму, голосовал на “крымском референдуме” и осенью 2014 года на роSSийских выборах в Крыму.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Зеленский пообщался с главой Евросовета МишелемЗеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial TimesРоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times
США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в УкраинуСША пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Заявления РоSSии о том, что она не планирует вторжение в Украину, являются "ложными", - глава британского МИДЗаявления РоSSии о том, что она не планирует вторжение в Украину, являются "ложными", - глава британского МИД
В Киеве задержан мужчина, который бросил молоток в окно РадыВ Киеве задержан мужчина, который бросил молоток в окно Рады
Глава наблюдательного совета немецкой "дочки" "Северного потока-2" покинул пост по требованию МИД ГерманииГлава наблюдательного совета немецкой "дочки" "Северного потока-2" покинул пост по требованию МИД Германии
В Борисполе приземлился седьмой самолет с оборонной помощью от СШАВ Борисполе приземлился седьмой самолет с оборонной помощью от США
Глава Госпродслужбы Магалецкая подала в отставкуГлава Госпродслужбы Магалецкая подала в отставку
Оборонный комитет Рады подготовит законопроекты для реализации указа президента об увеличении численности ВСУОборонный комитет Рады подготовит законопроекты для реализации указа президента об увеличении численности ВСУ
Нардеп группы "За майбутнє" Игорь Гузь устроил стычку с охраной РадыНардеп группы "За майбутнє" Игорь Гузь устроил стычку с охраной Рады
Глава МИД Великобритании заболела ковидом перед визитом в УкраинуГлава МИД Великобритании заболела ковидом перед визитом в Украину
Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасностиПольша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности
Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко, поддерживавший оккупацию КрымаУмер режиссер и сценарист Виктор Мережко, поддерживавший оккупацию Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости