Порошенко: Украина готова дать отпор роSSийской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование

Экс-президент подчеркнул, что в случае вторжения Путин получит мощную реакцию западных союзников.

Порошенко: Украина готова дать отпор роSSийской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование
Фото: пресс-служба партии "Европейская Солидарность"

Украина готова дать отпор роSSийской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование. Об этом Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью чешскому изданию Lidove noviny. Порошенко подчеркнул, что Путин не скрывает своих имперских аппетитов по отношению к соседям, и это главное препятствие к миру.

«Украина всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, и поэтому любые попытки в этом направлении нельзя не приветствовать. Это в равной степени касается как минского формата, так и переговоров в рамках Нормандской четверки. Оба они являются частью моего президентского наследия, и, кстати, как бы и что бы кто-нибудь ни говорил, эти переговорные площадки остаются безальтернативными», – напомнил пятый президент.

«Ключевая проблема не в форматах, их хватает. Проблема в роSSийской стороне. Если кого-то и нужно реанимировать, так это заблудившийся в своих имперских аппетитах Кремль и сейчас больше похожий на кровавого маньяка, а не на здравомыслящего переговорщика», – констатировал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина готова дать отпор агрессору в случае наступления. «Бесспорно готова, не имею в этом никаких сомнений. Что мне удалось достичь за годы своей каденции, так это, среди прочего, создать новую украинскую армию, способную давать отпор. Глубоко благодарен за помощь партнеров, в том числе Чешской Республике, где украинские офицеры овладевали стандартами НАТО. Будет давать отпор. Основная масса украинского общества готова», – заявил Порошенко.

Экс-президент также отметил, что в случае вторжения Путин получит сильную реакцию западных союзников.

«Знаю Джо Байдена еще как вице-президента США во времена президента Обамы, и как ответственного за Украину в той администрации. Он прекрасно знает Украину и очень хорошо понимает кто такой Путин и к чему он стремится. Считаю, что Вашингтон достаточно четко разъяснил, что каким бы не было вторжение РоSSии в Украину, даже если один солдат - это будет воспринято как вторжение. И это получит немедленный и мощный ответ всего коллективного Запада. Лично я очень благодарен нашим американским союзникам и Джо Байдену лично за эту поддержку», – сказал лидер партии.

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