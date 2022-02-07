Порошенко: Украина готова дать отпор роSSийской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование

Украина готова дать отпор роSSийской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование. Об этом Петр Порошенко сказал в эксклюзивном интервью чешскому изданию Lidove noviny. Порошенко подчеркнул, что Путин не скрывает своих имперских аппетитов по отношению к соседям, и это главное препятствие к миру.

«Украина всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, и поэтому любые попытки в этом направлении нельзя не приветствовать. Это в равной степени касается как минского формата, так и переговоров в рамках Нормандской четверки. Оба они являются частью моего президентского наследия, и, кстати, как бы и что бы кто-нибудь ни говорил, эти переговорные площадки остаются безальтернативными», – напомнил пятый президент.

«Ключевая проблема не в форматах, их хватает. Проблема в роSSийской стороне. Если кого-то и нужно реанимировать, так это заблудившийся в своих имперских аппетитах Кремль и сейчас больше похожий на кровавого маньяка, а не на здравомыслящего переговорщика», – констатировал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина готова дать отпор агрессору в случае наступления. «Бесспорно готова, не имею в этом никаких сомнений. Что мне удалось достичь за годы своей каденции, так это, среди прочего, создать новую украинскую армию, способную давать отпор. Глубоко благодарен за помощь партнеров, в том числе Чешской Республике, где украинские офицеры овладевали стандартами НАТО. Будет давать отпор. Основная масса украинского общества готова», – заявил Порошенко.

Экс-президент также отметил, что в случае вторжения Путин получит сильную реакцию западных союзников.