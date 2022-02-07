Кулеба будет говорить с главой немецкого МИД о поставках оружия

"Надо с ними говорить и находить решения, отвечающие национальным интересам Украины и интересам европейской безопасности в целом".

Вопрос военных поставок в Украину из Германии будет на повестке дня сегодняшних переговоров главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с его немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Об этом Кулеба сообщил сегодня на брифинге.

Также будет идти речь и о поставках оружия из третьих стран или международных организаций, которым нужно на это разрешение Германии.

В то же время, по словам Кулебы, во время переговоров будут говорить о целом ряде вопросов – как тех, где между странами есть "хороший уровень сотрудничества", так и проблемных, над которыми нужно работать.

"Также будем обсуждать эту тему во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, потому что когда речь идет об укреплении Украины и Вооруженных сил Украины, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем", - сказал глава МИД .

Он подчеркнул, что в вопросе немецкого оружия "мы должны уважать позицию государства, но это не значит, что мы не должны с ним работать".

“Наши отношения с Германией не сводятся исключительно к вопросу поставки оружия, они гораздо шире. Но ни я, ни президент, ни кто-либо из украинской дипломатии никогда не будем закрывать глаза на те проблемные вопросы, которые у нас есть с Германией. Надо с ними говорить и находить решения, которые будут отвечать национальным интересам Украины и интересам европейской безопасности в целом", – подытожил Кулеба.

Напомним, Анналена Бербок прилетает сегодня в Киев , вечером состоится ее совместная с Дмитрием Кулебой пресс-конференция.

Завтра глава немецкого МИД должна посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией в зоне роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

Предоставление оружия Украине канцлер Германии Олаф Шольц должен обсудить с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

21 января Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение. Сама Германия и ранее заявляла, что не будет поставлять Украине вооружение. По мнению чиновников, предоставление оружия может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем они уже есть сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства. В то же время, Германия оказывает Украине другую помощь. К примеру, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью более 5 млн евро. В Германии также лечатся тяжелораненые украинские военные.

27 января Бундестаг провел слушания по просьбе украинской стороны. Они касались предотвращения роSSийской угрозы. Депутаты подтвердили, что готовы к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину, однако поставлять вооружение Украине Германия не собирается и в дальнейшем.

Министр обороны Латвии назвал "позорной" позицию Германии, препятствующей поставке оружия Украине.