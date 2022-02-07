Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии находятся в Станице Луганской

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок прибудет в Киев через несколько часов.

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии находятся в Станице Луганской
Фото: ЕРА/UPG

Главы министерств иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, прибывшие сегодня с визитом в Украину, находятся в Станице Луганской.

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил сегодня на брифинге.

Министр отметил, что его коллеги имеют возможность собственными глазами увидеть последствия роSSийской агрессии и усилия Украины по ее преодолению. Сегодня Кулеба проведет с ними переговоры в Киеве.

"Через несколько часов в столицу прибудет моя немецкая коллега Анналена Бербок, которая также посетит Донбасс", - добавил Кулеба.

Кроме того, завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Владимир Зеленский. "Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года", - отметил глава украинской дипломатии.

Вместе с Макроном приедет французский коллега Кулебы Жан-Ив Ле Дриан.

Кроме того, на этой неделе глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук примет спикера парламента Эстонии, а премьер-министр Денис Шмыгаль – главу правительства Литвы.

"Недавно поддержку Украине выразила глава МИД Австралии, а на этой неделе планируется телефонный разговор с моим коллегой из Новой Зеландии", - подытожил глава МИД.

Напомним, сегодня стартует визит министров иностранных дел Германии, Чехии, Австрии и Словакии в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Зеленский пообщался с главой Евросовета МишелемЗеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial TimesРоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times
США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в УкраинуСША пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Главы МИД четырех стран начнут сегодня визит в УкраинуГлавы МИД четырех стран начнут сегодня визит в Украину
Зеленский и президент Словакии провели телефонный разговорЗеленский и президент Словакии провели телефонный разговор
Конкурсная комиссия снова не смогла утвердить кандидатуру главы САПКонкурсная комиссия снова не смогла утвердить кандидатуру главы САП
СБУ задержала боевика, который обстреливал украинских воинов в Луганской областиСБУ задержала боевика, который обстреливал украинских воинов в Луганской области
В “красной” и “желтой” зонах карантина находятся по две областиВ “красной” и “желтой” зонах карантина находятся по две области
Поклонскую назначили заместителем главы "Россотрудничества"Поклонскую назначили заместителем главы "Россотрудничества"
41-летний житель Тернополя с гражданством РФ выдавал себя за брата главы МВД и за $60 тыс. продавал должность в министерстве41-летний житель Тернополя с гражданством РФ выдавал себя за брата главы МВД и за $60 тыс. продавал должность в министерстве
МИД анонсировал визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и СловакииМИД анонсировал визит в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии
В Луганской области военные провели учения по аэромедицинской эвакуации раненыхВ Луганской области военные провели учения по аэромедицинской эвакуации раненых
Плачков подал в суд, чтобы восстановиться в должности главы ГИЯРУПлачков подал в суд, чтобы восстановиться в должности главы ГИЯРУ
Последние новости
Подгружаем последние новости