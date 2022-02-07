Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии находятся в Станице Луганской

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок прибудет в Киев через несколько часов.

Главы министерств иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, прибывшие сегодня с визитом в Украину, находятся в Станице Луганской.

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил сегодня на брифинге.

Министр отметил, что его коллеги имеют возможность собственными глазами увидеть последствия роSSийской агрессии и усилия Украины по ее преодолению. Сегодня Кулеба проведет с ними переговоры в Киеве .

"Через несколько часов в столицу прибудет моя немецкая коллега Анналена Бербок, которая также посетит Донбасс", - добавил Кулеба.

Кроме того, завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Владимир Зеленский. "Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года", - отметил глава украинской дипломатии.

Вместе с Макроном приедет французский коллега Кулебы Жан-Ив Ле Дриан.

Кроме того, на этой неделе глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук примет спикера парламента Эстонии, а премьер-министр Денис Шмыгаль – главу правительства Литвы.

"Недавно поддержку Украине выразила глава МИД Австралии, а на этой неделе планируется телефонный разговор с моим коллегой из Новой Зеландии", - подытожил глава МИД .

Напомним, сегодня стартует визит министров иностранных дел Германии, Чехии, Австрии и Словакии в Украину.