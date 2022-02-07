За строительство "нахалстроев" будет введена уголовная ответственность, - Чернышов

Она предусмотрена за строительство большего по сравнению с обещанным количества этажей.

В рамках реформы градостроительства одним из законопроектов предусмотрена усиленная ответственность генподрядчика, архитектора и инженера проекта. За так называемые нахалстрои – надстройку большего количества этажей, которые не были задекларированы перед началом строительства, девелоперы и другие участники процесса могут понести уголовную ответственность.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил в интервью "НВ Бизнес".

Он отметил, что в основе реформы градостроительства лежат две вещи – это либерализация прав девелоперов, но в то же время и криминализация и усиление административной ответственности за нарушения.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) была ликвидирована в сентябре 2021 года, заработал новый цифровой орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

"У нас есть три предохранителя или страховки - это новые люди, которые разделяют цивилизованные принципы работы, новая структура, построенная на цифровой системе, которая делает невозможным проявление коррупции, а также постоянная работа с антикоррупционными органами", - подчеркнул глава Минрегиона.

Напомним, ранее Чернышов сообщил, что градостроительная реформа уже на финишной прямой, обращения заказчиков строительства обрабатываются в течение 24 часов.