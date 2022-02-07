Объем помощи Украине пересек отметку в 1,5 млрд долларов, – Кулеба

Вес доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования от партнеров превышает 1000 тонн.

Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 7 февраля.

Он отметил, что Украина получает усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Ее общий объем "за эту неделю и месяцы пересек отметку в 1,5 млрд долларов".

"Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, усиливая позицию Украины за столом переговоров.

Сейчас ключевая тема мировой политики – не допустить очередную волну войны РоSSии против Украины. И это не преувеличение, мировые лидеры говорят об этом, министры говорят об этом, работает наша сетевая дипломатия», – добавил министр.