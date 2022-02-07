Сотрудники НАБУ задержали нардепа Кузьминых

Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Сергея Кузьминых, разоблаченного в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на сегодня в 15:00.

Фото: НАБУ, САП

Напомним, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата Кузьминых под время получения взятки в 558 тыс. грн. По информации следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала нардепу подозрение, а на следующий день в НАБУ заявили, что Кузьминых проигнорировал уже три повестки и не явился в правоохранительные органы. Кроме того, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило, что в настоящее время Кузьминых находится в заведении здравоохранения.

2 февраля НАБУ опубликовало видео получения нардепом Кузьминых взятки. В тот же день он направил председателю партии Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письма "о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года", в которых он просит временно исключить его из фракции.