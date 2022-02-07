РоSSийские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Песков роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - подчеркнули в штабе.

Напомним, 5 февраля роSSийско-оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий оккупантов двое украинских военных получили ранения. В воскресенье, 6 февраля, оккупанты стреляли из гранатометов возле Водяного и Песков.